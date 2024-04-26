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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملابس رياضية جريئة.. سارة سلامة في أحدث ظهور من الجيم.. شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، أثناء تأديتها بعض التمارين الرياضية بصالة اللياقة البدنية.

ونشرت سارة صورًا عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس رياضية جريئة

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧١٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧١٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٤٧

وتحرص سارة سلامة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصى، حيث تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة التى تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث أعمال سارة سلامة

كان أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

فيلم مغامرات كوكو

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو "الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧١٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧١٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٠٤
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٥_٢٣٢٧٠٤

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