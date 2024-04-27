بأسعار زمان.. Oppo تعلن عن هاتف رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الجديد Oppo A60 للأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

سعر ومواصفات أوبو Oppo A60

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A60، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، توفر دقة HD + تبلغ 1604 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة.

يشتمل الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للأمان مدمج بزر الباور.

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف أوبو Oppo A60، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A60، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

Oppo A60

ويحزم هاتف أوبو Oppo A60، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14، المبنية على نظام تشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.

ويوفر الجهاز مواصفات أخرى، مثل شريحتي اتصال SIM، و شبكات 5G، وواي فاي Wi-Fi 5، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

يوفر الجهاز تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وصوت استريو عبر إعداد مكبر صوت مزدوج، ويتضمن مقبس صوت مقاس 3.5 ملم لسماعات الأذن السلكية.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A60، للبيع في فيتنام مقابل سعر يبدأ من 216 دولارا (أي ما يعادل 10.838 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.