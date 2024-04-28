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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصف نهائي الكونفدرالية.. محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل الإعلان عن التشكيل

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب أحمد حسن:" جوميز يعقد محاضرة بعد وجبة الغذاء اليوم مع لاعبي الزمالك والاعلان عن التشكيل الرسمي قبل التوجه للملعب".

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية 

وتحدد موعد المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد، حيث يزور الزمالك ملعب بابا يارا الرياضي لمواجهة فريق دريمزالغاني.

انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة، مما يجعل المباراة القادمة حاسمة للفريقين


 

وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 6، ليتابعها عشاق الزمالك على شاشاتها.

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