وسط احتجاجات مؤيدة لفلسطين.. جامعة بورتلاند تتوقف عن تلقي الهدايا من شركة بوينج

قررت جامعة ولاية بورتلاند وقف تلقي الهدايا والمنح من شركة بوينج مؤقتًا حتى تعقد الكلية منتدى لمناقشة أخلاقيات القيام بذلك، وفقًا لرئيس الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتدعو المنظمات الطلابية المدارس إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من العناصر إلى البلاد، من بين مطالب أخرى.

وتقول شركة بوينغ على موقعها على الإنترنت إن جيش الدفاع الإسرائيلي يشغل حاليًا تسعة منتجات مختلفة من بوينغ، وتساهم الشركة بمبلغ 3.5 مليار دولار في الاقتصاد الإسرائيلي.

'لقد سمعت العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يعبرون عن رغبتهم في قطع العلاقات مع شركة PSU. لقد وجدت في البداية أن هذه المطالب مربكة وتعسفية: ليس لدى جامعة PSU أي استثمارات في بوينج ولكنها تقبل الهدايا الخيرية من الشركة

وقالت رئيسة جامعة ولاية كاليفورنيا، آن كود، في رسالة إلى مجتمع الحرم الجامعي يوم الجمعة: 'إن الجامعة هي صاحب عمل رئيسي في المنطقة، والعديد من خريجينا يعملون هناك'.

واضافت 'ومع ذلك، فإن الشغف الذي يتم به التعبير عن هذه المطالب مرارًا وتكرارًا من قبل البعض في مجتمعنا يحفزني، كباحث في الأخلاق الأكاديمية وقائد جامعي مسؤول عن رفاهية ناخبي الحرم الجامعي، للاستماع وطرح أسئلة إضافية.'.

وتابعت كود إن جامعة ولاية أريزونا ستستضيف مناقشة مدتها ساعتين في شهر مايو مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتقول شركة بوينج على موقعها الإلكتروني إن علاقتها بإسرائيل تعود إلى 'أكثر من 75 عامًا - منذ تأسيس دولة إسرائيل'.