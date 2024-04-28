عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط احتجاجات مؤيدة لفلسطين.. جامعة بورتلاند تتوقف عن تلقي الهدايا من شركة بوينج

مظاهرات الجامعات
مظاهرات الجامعات الامريكية

قررت جامعة ولاية بورتلاند وقف تلقي الهدايا والمنح من شركة بوينج مؤقتًا حتى تعقد الكلية منتدى لمناقشة أخلاقيات القيام بذلك، وفقًا لرئيس الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة. 

وتدعو المنظمات الطلابية المدارس إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من العناصر إلى البلاد، من بين مطالب أخرى.

وتقول شركة بوينغ على موقعها على الإنترنت إن جيش الدفاع الإسرائيلي يشغل حاليًا تسعة منتجات مختلفة من بوينغ، وتساهم الشركة بمبلغ 3.5 مليار دولار في الاقتصاد الإسرائيلي.

'لقد سمعت العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يعبرون عن رغبتهم في قطع العلاقات مع شركة PSU. لقد وجدت في البداية أن هذه المطالب مربكة وتعسفية: ليس لدى جامعة PSU أي استثمارات في بوينج ولكنها تقبل الهدايا الخيرية من الشركة

وقالت رئيسة جامعة ولاية كاليفورنيا، آن كود، في رسالة إلى مجتمع الحرم الجامعي يوم الجمعة: 'إن الجامعة هي صاحب عمل رئيسي في المنطقة، والعديد من خريجينا يعملون هناك'.

واضافت 'ومع ذلك، فإن الشغف الذي يتم به التعبير عن هذه المطالب مرارًا وتكرارًا من قبل البعض في مجتمعنا يحفزني، كباحث في الأخلاق الأكاديمية وقائد جامعي مسؤول عن رفاهية ناخبي الحرم الجامعي، للاستماع وطرح أسئلة إضافية.'.

وتابعت كود إن جامعة ولاية أريزونا ستستضيف مناقشة مدتها ساعتين في شهر مايو مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتقول شركة بوينج على موقعها الإلكتروني إن علاقتها بإسرائيل تعود إلى 'أكثر من 75 عامًا - منذ تأسيس دولة إسرائيل'.

جامعة ولاية بورتلاند شركة بوينج احتجاجات الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الحرب الإسرائيلية في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

حرب ثلاثية| سر هجوم الشيخ الأزهري على ميار الببلاوي.. و"العرافة" تخرج عن صمتها: "ساكتة ليه"

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

موضوعات متعلقة

اندلاع مظاهرات في تركيا لدعم طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدين لفلسطين

القائد الأعلى للجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة "تدهور"

كيربي: إسرائيل وافقت على عرض «مخاوف ورؤى» واشنطن قبل اجتياحها رفح الفلسطينية

رئيسة وزراء إيطاليا تتصدر قوائم حزبها في الانتخابات الأوروبية

وزير الخارجية السعودي: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يضمن الأمن والسلام للجميع

جامعة جنوب كاليفورنيا: ممتلكات الحرم الجامعي تعرضت للتخريب

الجامعات الامريكية تتخذ إجراءات صارمة لوقف الاحتجاجات الطلابية على المجازر الإسرائيلية في غزة

كينيدي جونيور يطالب بمناظرة ترامب

ترشيحاتنا

أسامة كمال: افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات والحوسبة يزيد من كفاءة الحكومة

تفاصيل اقتحام منزل علا غانم.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تأمين بيانات الدولة والمواطنين.. فيديو

سيارة اقتصادية «أوتوماتيك» بأرخص سعر للزيرو.. صور

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

صدمة جديدة بأسعار السمك اليوم في القاهرة والمحافظات بعد المقاطعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ