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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل الدولتين.. بوريل يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية السعودي |تفاصيل

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي مع بوريل

علق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على لقائه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.

 

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس، إن اللقاء مع وزير الخارجية السعودي كان مركزا ومثمرا لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد الإقليمي وإيجاد مخرج مستدام لأزمة غزة.

 

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "سنعزز تعاوننا لتنفيذ حل الدولتين في فلسطين".

 

وتستضيف مدينة الرياض السعودية، الاجتماع الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث يعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج مدينة دافوس السويسرية بعد جائحة «كوفيد-19».

 

ويشهد الاجتماع الذي يستمر يومين مشاركة أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم ، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

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