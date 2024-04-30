اليوم.. محاكمة 7 متهمين لاستعراض القوة والبلطجة في الجيزة

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين لاستعراض القوة وأعمال البلطجة في منطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وكشفت النيابة العامة في الجيزة إن المتهمين "محمد. ك"، و"عرفة. ك"،و "مدحت. ك" ، و"أحمد .ع"، و"عبد الرحمن .س"، و"هاني .ع"، و"أحمد .م"، من الرابع للسابع لأنهم في 10/9/2023 وضعوا النار عندا في مسكن المجني عليه" محمد. كمال" باستخدام زجاجات تحوي مواد معجلة للاشتعال الجازولين" مضرمين به و بمحتوياته النيران فاحترق بأكمله على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضحت تحقيقات النيابة في الجيزة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف المجني عليهم محمد كمال حلمي، مدحت كمال حلمي، عرفة كمال حلمي باستخدام الأدوات التالية الوصف قاصدين من ذلك تحريفهم و كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام، على النحو المبين بالتحقيقات .

وأسندت نيابة الجيزة للمتهمين من الأول للثالث أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم " أحمد .ع" و"هاني ع"، و" عبد الرحمن س" و"أحمد م." باستخدام الأدوات تالية الوصف قاصدين من ذلك تخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وقاطني المنطقة وتهديد السلم والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وبينت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمين أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات عصا خشبية، عصا دونك ، زجاجات مولوتوف ، زجاجات فارغة -مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسموع قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.