قنا .. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمركز نقادة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، في بيان لها اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بنطاق مركز نقادة جنوب قنا، صباح غداً الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ضمن خطة دورية لصيانة وتطوير خطوط الكهرباء.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى تضم 4مناطق" اسمنت، ساحل دراو، بشلاو ، عزبة جبر".

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالمواطنين والمخابز بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.