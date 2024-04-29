البيت الأبيض يعلن رأيه في قرارات الجامعات الأمريكية من مظاهرات دعم غزة

عبر البيت الأبيض عن رأيه فيما يجري من مظاهرات في الجامعات الأمريكية ذاكرا ان المؤسسات التعليمية مستقلة والأمر متروك لها لاتخاذ القرارات بشأن التعامل مع الاحتجاجات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك، قال طلاب جامعة كولومبيا ان الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة الجامعة غير قانونية.

ذكر طلاب جامعة كولومبيا ان الجامعة اختارت ترهيب المحتجين وتجاهلت الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

وأردف طلاب جامعة كولومبيا بان إدارة الجامعة تحاول صرف الأنظار عن القتل المتواصل للنساء والأطفال في غزة. ذاكرين ان "مظاهراتنا في الحرم الجامعي لم تشكل تهديدا أمنيا في أي لحظة".

وسبق وقالت سي إن إن الأمريكية أن الطلاب المتظاهرون داخل جامعة كولومبيا صوتوا للبقاء بعد الموعد الذي حددته الجامعة لفض اعتصامهم.

أكد الطلاب المعتصمون في جامعة كولومبيا أن الجامعة أمهلتهم حتى الساعة 2 مساء.

وذكر الطلاب أن بعد هذا التوقيت سيتم فض اعتصامهم وسيتم بدأ إخلاء جماعي.

وجاء في رسالة جامعة كولومبيا للمعتصمين: "محظور عليكم دخول حرم الجامعة ومرافقها وممتلكاتها".

ياتي ذلك فيما هددت جامعة كولومبيا الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام في الموعد المحدد.

