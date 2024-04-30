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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ: ما يحدث من أعاصير وأمطار 70% ظواهر طبيعية و30% تغيرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعة الزقازيق أن مايحدث من ظواهر مناخية أعاصير وأمطار هي ٧٠٪ ظواهر طبيعيه و٣٠ ٪ تغيرات مناخية، لافتا إلي أن تلك الظواهر الجوية كانت تحدث قديما إلا أن التكنولوجيا وتتطور وسائل الاتصال ساهم في نشرها بشكل أوسع واسرع .

واضاف أن تلك الاعاصير تضرب الدول التي تطل على البحار والمحيطات الكبيرة, لكن ماحدث في اليمن والسعودية منخفضات جوية عنيفة يتحدث في البحر الاحمر وطبيعة سلاسل جبلية مع مسطح مائي فالطاقة الشمسية متخزنة في البحر لكن مع تجمع الظروف الجوية يحدث ما حدث في اليمن والسعودية.

واضاف أن الظواهر الجوية تحدث دئما خلال الفصول الانتقالية كالربيع، ولفت إلي التغيرات المناخية تعجل الظواهر الجوية أكثر عنفا وتطرفا وتكرارا.

https://youtu.be/ttngHA8lcmc?si=lUXIKkPoxkSf1CcC

التغيرات المناخية تغيرات المناخ تغيرات مناخية الدكتور علي قطب أستاذ المناخ

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