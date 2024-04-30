أستاذ مناخ: ما يحدث من أعاصير وأمطار 70% ظواهر طبيعية و30% تغيرات

قال الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعة الزقازيق أن مايحدث من ظواهر مناخية أعاصير وأمطار هي ٧٠٪ ظواهر طبيعيه و٣٠ ٪ تغيرات مناخية، لافتا إلي أن تلك الظواهر الجوية كانت تحدث قديما إلا أن التكنولوجيا وتتطور وسائل الاتصال ساهم في نشرها بشكل أوسع واسرع .

واضاف أن تلك الاعاصير تضرب الدول التي تطل على البحار والمحيطات الكبيرة, لكن ماحدث في اليمن والسعودية منخفضات جوية عنيفة يتحدث في البحر الاحمر وطبيعة سلاسل جبلية مع مسطح مائي فالطاقة الشمسية متخزنة في البحر لكن مع تجمع الظروف الجوية يحدث ما حدث في اليمن والسعودية.

واضاف أن الظواهر الجوية تحدث دئما خلال الفصول الانتقالية كالربيع، ولفت إلي التغيرات المناخية تعجل الظواهر الجوية أكثر عنفا وتطرفا وتكرارا.

https://youtu.be/ttngHA8lcmc?si=lUXIKkPoxkSf1CcC