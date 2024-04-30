وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن وستظل دوما.. ونشكر الرئيس على عنايته بحفظته

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن مصر هي بلد القرآن الكريم وستظل دوما، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على عنايته وإكرامه للقرآن الكريم وحفظته وأهله.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات ودورهن في خدمة الدعوة والمجتمع اليوم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - إن دولة التلاوة المصرية تستعيد عهدها الذهبي وتضيف إليه عهدا ذهبيا آخر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها منابرها الإعلامية التي تخدم القرآن الكريم، لافتا إلى أن هناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية لخدمة كتاب الله عز وجل.

وقال إن مؤتمر" تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" الذي تعقده الأوقاف /الأحد/ المقبل يعد المؤتمر الأول من نوعه وطنيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مشيرا إلى أنه كما نفخر بالقراء العظام الذين ذاع صيتهم على مستوى دول العالم خاصة في شهر رمضان الماضي نفخر أيضا بآداء الواعظات المتميزات علميا ودينيا وثقافيا.

وأضاف وزير الأوقاف أن المؤتمر يأتي في إطار عناية الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع، موضحا أنه سيتم الدفع بدماء جديدة من القراء الشباب وبخاصة في إذاعة القرآن الكريم الأسبوع القادم، وذلك من خلال فتح الباب لاختبار أصوات جديدة في ضوء المقاييس والضوابط والاختيارات الجادة التي تقوم بها إذاعة القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من خلال الواعظات موجها الشكر لإذاعة القرآن الكريم في الاهتمام بأهل القرآن الكريم، لافتا إلى دور الوزارة في الاهتمام ببيوت الله تعالى.

وأوضح أن تطوير 11 ألفا و 964 مسجدا بتكلفة 18 مليارا و 269 مليون جنيه هو دعم لدين الله لأنها تساعد في تعظيم شعائر الدين وزيادة الأعداد المتوجهة إلى بيوت الله، مشيرا إلى أن عدد الواعظات المعتمدات بوزارة الأوقاف 639 واعظة، فيما بلغ عدد الواعظات المعينات 52 واعظة بإجمالي 691 واعظة وهناك عدد آخر تحت الاعتماد سيصل العدد إلى 700 واعظة.

وبشأن تكريم السيدات قال إن إجمالي من تم تكريمهن من السيدات على مدار نحو 130 عاما سيدتان فقط، وعدد من تم تكريمهن في 10 سنوات فقط 6 سيدات حصلن على وسام العلوم والفنون، لكن لأول مرة يتم تكريم الواعظات في تاريخ الدولة المصرية حيث حصلت واعظتان على وسام العلوم والفنون ويأتي ذلك في إطار تمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم الدفع بعناصر قوية بين العلماء والشباب في وزارة الأوقاف لتجديد الدماء في كافة المجالات وبخاصة المجالات الدعوية من خلال نزول المدن والميادين ومراكز الشباب والأندية للتعامل مع الشباب وسكان المحافظات.