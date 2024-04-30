أهم بنوده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. صدور بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك

صدر بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك ، اليوم الثلاثاء، حول جهود تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد بيان الاجتماع الوزاري المشترك في الرياض، على أهمية اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك في الرياض دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وجدد البيان تأكيده على دعم جهود إنهاء الحرب في غزة⁩ وإطلاق سراح الأسرى، التأكيد على وقف جميع الانتهاكات الأحادية في الأراضي الفلسطينية

وشدد بيان الاجتماع الوزاري المشترك في الرياض، على أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة بالضفة الغربية وغزة.