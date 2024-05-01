مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلا عن لقاء الأهلي والإسماعيلي

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وكتب: “توقعاتكم لنتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي”.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

ويعاون أحمد الغندور في إدارة اللقاء، كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي، والحكم الرابع مبروك نبيل، بالإضافة إلى ثنائي تقنية "فار" طارق مجدي ومصطفى الشهدي.