قطر تعلن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية

أعلن مصرف قطر المركزي قرارا يالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء.



وذكر المصرف القطري ، في بيان له اليوم، أنه أبقى سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 بالمئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 بالمئة.



وشدد مصرف قطر المركزي علي أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

وتعهد مصرف ال بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.