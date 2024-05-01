شيخ «الترابين»: اتحاد القبائل يهدف لإكمال تنمية سيناء تحت قيادة الرئيس |فيديو

قال يوسف العرادي أحد شيوخ قبلية الترابين بسيناء إن اتحاد القبائل العربية يهدف لإكمال المسار التنموي في سيناء تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف يوسف العراضي، خلال مداخله هاتفية مع برنامج مساء دي إم سي المذاعة بقناة دي إم سي، أن اتحاد القبائل العربية يتشرف ويفتخر بمنح الرئيس السيسى الرئاسة الشرفية للاتحاد.

وتابع يوسف العرادي أحد شيوخ قبلية الترابين أن الأمن والأمان عاد لسيناء بفضل الله تعالى وتوجيهات الرئيس السيسى.

تدشين مدينة

وأوضح يوسف العرادي أحد شيوخ قبلية الترابين أن تدشين مدينة تحمل اسم الرئيس تأتى كوفاء وعرفان من أبناء سيناء للرئيس.

وأشاد يوسف العرادي أحد شيوخ قبلية الترابين، بجهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء لتوطين 3 ملايين مواطن بها.