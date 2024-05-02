أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 2 مايو 2024

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 2 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.02 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.99 جنيه للشراء، مقابل 48.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.81 جنيه للشراء، مقابل 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.