تعمير سيناء : طريق محور 30 يونيو ساهم في زيادة حركة التجارة

قال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إنه من ضمن المشروعات القومية التي قام الجهاز بتنفيذها بمدن القناة محور 30 يونيو، ضمن مشروع قومي للطرق.

وأضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن طريق محور 30 يونيو يعد محور مروري هام جدا وساهم فى زيادة حركة التجارة، والذى يمتد من جنوب بورسعيد وحتى الجلالة.

وتابع اللواء وائل مصطفي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة: “نفذنا مشروعات في السويس وبورسعيد ورفعنا كفاءة الطرق”.