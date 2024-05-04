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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر

دينا عمرو
دينا عمرو

عبرت دينا عمرو، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على فريق ‏سبورتنج في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

وقالت دينا إن لاعبات الفريق لديهن رغبة وإصرار في المنافسة على جميع البطولات المقبلة، مؤكدة أن الجميع تعاهد على مواصلة حصد الألقاب والتتويج ببطولة دوري السوبر في الموسم الحالي، بعد الدفعة الكبيرة التي حصل عليها الفريق بالفوز ببطولة الكأس.‏

وأكدت دينا أن جميع لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا أمام سبورتنج واستحققن الفوز باللقب عن جدارة بفضل الإصرار ‏والحماس والروح العالية التي تتمتع بها لاعبات الفريق.

ووجهت دينا عمرو الشكر إلى جميع اللاعبات والجهاز الفني والإداري والطبي، كما وجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير على ‏دعمهم للفريق.

الأهلى كأس مصر السلة

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