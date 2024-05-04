رقابة مشددة على الأسواق والمحلات ونصائح لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم

قال الكاتب أحمد سعد، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، إن وزارة الصحة وضعت خطة معتادا كل سنة لـ الرقابة علي الأسواق وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في عيد القيامة وعيد شم النسيم وتشمل هذه الخطة عدة محاور من ضمنها رقابة للاسواق وعلي محلات بيع الفسيخ والأسماك والرنجة.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدي البلد"، أن الرقابة تتحرك بشكل دورى لاتخاذ الإجراءات والتأكد من سلامة هذه الأغذية والتأكد من تصريح المحلات، مضيفا أن في الفترة الاخيرة تم ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.

وأشار إلى أن الأسماك المملحة أو الرنجة لها خطورة ومضاعفات صحية كبيرة على المواطنين، مضيفا أن الرنجة والفسيخ نسبة الملح بها تزيد عن 17% والطبيعي أي تناول لـ هذه المأكولات بشكل غير صحيح يسبب مضاعفات صحية منها ارتفاع الضغط ومنها عوامل تصل الي جلطات.

وقال إذا أردت تناول الفسيخ والرنجة يجب عليك تناولها بطريقة معينة مثل تخفيف نسبة الملح بها عن طريق الخل والليمون للتخفيف من حدة الملوحة، مضيفا أن يمكن تناول معها خضروات ورقية ويمكن شرب مشروبات ساخنة بعد التناول كل هذا يخف من حدة الأسماك المملحة.