زغللة العين وازدواجية الرؤية.. 8 أعراض للتسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن جهود الوزارة لتطبيق خطة التأمين الطبي، وحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل

زغللة العين

إزدواجية الرؤية

ارتخاء الجفون

جفاف الحلق والحنجرة

صعوبة في النطق

صعوبة في البلع

الإحساس بالدوار

ضعف العضلات

وشددت الوزارة على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان، عند الشعور بأي من الأعراض المشار إليها.