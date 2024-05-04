استشاري تثقيف غذائي عن الحلبة: مفيدة للمرضعات والذكورة

كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، فوائد الحلبة لجسم الإنسان، قائلا:" بها نوعان من الهرمونات في غاية الأهمية".

وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحلبة يمكن نقعها في مياه ثم تناولها وهي مفيدة لجسم الإنسان ".

وأضاف مجدي نزيه :" الحلبة مفيدة للمرضعات لأن الحلبة بها نوعان من الهرمونات تسهم في تنشيط غدد الثدي لإنتاج الألبان “، مضيفا:” الحلبة مفيدة للذكورة بشكل كبير".

وتابع مجدي نزيه :" البليلة مليئة بفيتامين e"، مضيفا:" لبكتريا النافعة متواجدة في الأسماك المملحة والمخللات والبليلة ".