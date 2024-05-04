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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تثقيف غذائي عن الحلبة: مفيدة للمرضعات والذكورة

صدى البلد

كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري  التثقيف الغذائي، فوائد الحلبة لجسم الإنسان، قائلا:" بها نوعان من الهرمونات في غاية الأهمية".

 

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وقال مجدي نزيه  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحلبة يمكن نقعها في مياه ثم تناولها وهي مفيدة لجسم الإنسان ".

 

 وأضاف مجدي نزيه :" الحلبة مفيدة للمرضعات لأن الحلبة بها نوعان من الهرمونات تسهم في تنشيط غدد الثدي لإنتاج الألبان “، مضيفا:” الحلبة مفيدة للذكورة بشكل كبير".

 

وتابع مجدي نزيه :"  البليلة مليئة بفيتامين e"، مضيفا:" لبكتريا النافعة متواجدة في الأسماك المملحة والمخللات والبليلة ".

الحلبة استشاري الغذاء اخبار التوك شو الطعام

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