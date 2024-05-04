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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

عبير نعمة
عبير نعمة

أشادت الفنانة عبير نعمة بأداء المطربة آمال ماهر فى حفلها الذى أقيم أمس الجمعة 3 مايو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وامتد حتى قرابة الفجر، بحضور جماهيري كبير.

ونشرت عبير نعمة فيديو من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وهى بصحبة الفنانة مي كساب خلال حضورهما الحفل ، وكتبت معلقة: "صوت آمال ماهر رجع ليغمر كل الدني.


ألف مبروك النجاح الساحق لحفل جدة يلي كان مبهر وفوق الخيال شكراً لإبداعك الذي أقل ما يقال أنه سحرنا.


واختتمت عبير نعمة ، قائلة: “النجاح بيلبقلك صديقتي إستمري في إبهارنا ونحن بانتظار كل خطواتك المقبلة”.

وبدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، بحضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد. 

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستان أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل. 

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا». 

حفل آمال ماهر، في جدة يقام بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، ويأتي بعد الحفل الناجح الذي أحيته يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح الماركي بالتجمع الخامس. 

 

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس 

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم  على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير. 

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة. 

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق. 

 

أحدث أعمال آمال ماهر 

 الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل. 

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