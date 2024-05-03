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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. آمال ماهر تحيى أولى حفلاتها بالسعودية.. وهذه القنوات تنقله

آمال ماهر
آمال ماهر

تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفل غنائى ضخم مساء اليوم بالسعودية فى أولى حفلاتها هناك.

ومن المفترض أن ينقل حفل آمال ماهر على الهواء مباشرة على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد بشكل حصري.

حفل آمال ماهر المرتقب في جدة يقام بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، ويأتي بعد الحفل الناجح الذي أحيته يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح الماركي بالتجمع الخامس. 

 

بروفات حفل آمال ماهر بالسعودية

 

نشرت الفنانة آمال ماهر، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال استعداداتها الأخيرة لحفل غدا الجمعة 3 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وظهرت آمال ماهر، تجري بروفاتها الأخيرة بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، استعدادا لحفل الغد، وكان في استقبالها منظمي الحفل. 

 

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس 

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم  على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير. 

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة. 

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق. 

 

أحدث أعمال آمال ماهر 

جدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل. 

 

آمال ماهر المطربة آمال ماهر قناة mbc مصر

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