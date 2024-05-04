الدوري الممتاز | أول تعليق من كولر بعد ثلاثية الأهلي في الجونة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه توقع طريقة لعب الجونة وإن الأهلي بدأ المباراة بقوة وسجل هدف التقدم، واستطاع اللاعبون تنفيذ تعليماته، وبين الشوطين وجه اللاعبين بالاستحواذ على الكرة والهدوء، مما ساعد على تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

واستكمل قائلًا: وسط ضغط المباريات من المهم جدًّا أن نفكر في التدوير وتغيير اللاعبين، ولذلك أنا سعيد بالفوز في ظل خوض الفريق مباراة كل يومين تقريبًا.

وأضاف: سعيد بارتداء علي معلول شارة الكابتن لأنه يملك أرقامًا تاريخية له داخل النادي، وهذه لحظة تاريخية وسعيدة له بالتأكيد. والمباراة الماضية وصل لرقم قياسي في صناعة الأهداف مع الفريق.

وردًّا على سؤال حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة قال كولر: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي. وأختار قائمة كل مباراة ويتم استبعاد ١٢ لاعبًا تقريبًا.

واستكمل: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد. أناقش الجهاز الفني قبل كل مباراة لاختيار الأفضل ولتحقيق المكسب، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة.

ورفض كولر التأكيد على أن علي معلول هو الذي كان مقررًا أن يتصدى لركلة الجزاء، قائلًا: من قال إن معلول هو رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء.

واستكمل كولر: غيرت نظام تسديد ركلات الجزاء، وأصبح التحديد أثناء سير اللقاء، وهذا ما تم اليوم، أحدد اللاعب الأجدر بتسديد ركلة الجزاء بعد تحديدها وفق حالة اللاعبين في الملعب وسير المباراة.