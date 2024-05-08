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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعيدي ينشر صورا غير لائقة لخطيبته فكان عقابه صادما.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من لا يؤتمن على العرض لا يؤتمن على أي شىء، بهذه المقولة يمكن أن نلخص الواقعة المؤسفة التي جرت تفاصيلها بمحافظة قنا في قلب صعيد مصر، حينما تجرد شاب من كل معاني المروءة والشهامة بعد أن قام بنشر صور غير لائقة لخطيبته على مواقع التواصل الإجتماعي في محاولة لإبتزازها، فكان الجزاء من جنس العمل.  

تفاصيل الواقعة

هدد الشاب عديم الاخلاق خطيبته السابقة بنشر صور لا اخلاقية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقاما منها علي تركها له .. فقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ليكون عبرة لغيرة من عديمي الضمير.

أحداث الواقعة

ترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2023، عندما قدمت فتاة، بلاغ لمباحث الإنترنت، تتضرر فيه من شاب كانت مرتبطة به، حيث أرسل لها صور إباحية على "واتساب" مصحوبة بعبارات تهديد للتشهير بها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ما تسبب لها فى أضرار نفسية جسيمة.

وبتكثيف التحريات تم التوصل لصاحب الرقم والقبض عليه وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية، والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل.

حبس المتهم 

قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعى. 

خطيبته قنا صعيدي محافظة قنا غير لائقة

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