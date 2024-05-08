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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: إسرائيل أصبحت حِملا كبيرا على الولايات المتحدة |فيديو

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن المقاومة الفلسطينية عندما قامت بضرب معبر كرم أبو سالم، رجحت فكرة إلحاق أكبر ضرر بجيش الاحتلال، عن استمرار جهود الإغاثة، خاصة وأن دولة الاحتلال قامت بقفل المعبر بعد هذه الحادثة. 


وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،  أن دولة الاحتلال رفضت مبادرة وقف إطلاق النار، بحجة أن هناك تغيرًا حدث في المبادرة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها أوشكت على القضاء على حماس، من خلال شن هجوم رفح، وهذا الأمر غير صحيح، لأن ما يحدث من عمليات عسكرية، دليل على أن المقاومة قادرة على الاستمرار بإلحاق الضرر بدولة الاحتلال. 


ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت وزير الخارجية ورئيس المخابرات الأمريكية بالقيام بزيارات مكوكية ما بين القاهرة والدوحة وتل أبيب، حتى لا تنفلت الأوضاع في المنطقة في  الحرب التي تشن على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة أصبحت حمل كبير للغاية.

عبد المنعم سعيد المقاومة الفلسطينية معبر كرم أبو سالم الاحتلال حماس تل أبيب الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل

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