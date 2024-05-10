رئاسة الحرمين: اشتراط استخراج التصريح للحج لتحقيق المصالح ودرء المفاسد

أكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد المتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين عبدالله بن حمد الصولي ان اشتراط استخراج التصريح للحج جاء كذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الزحام والتدافع؛ تطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

وأوضح في تصريحات له ان منع الحج بلا تصريح جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وروعي فيه مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.

وشدد علي أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.