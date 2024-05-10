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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تشيع جثمان والدة يسرا اللوزي .. حقيقة خوض صابر الرباعي تجربة التمثيل لأول مرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

 

لابسه أبيض .. انهيار يسرا اللوزي لحظة تشييع جثمان والدتها

 

شيعت منذ قليل الفنانة يسرا اللوزي جثمان والدتها إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم.

وظهرت يسرا اللوزي فى الجنازة وهي ترتدي ملابس بيضاء فيما يواسيها عدد كبير من أصدقائها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.
 

إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه

 

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه، والذى يتم افتتاحه يوم 16 من شهر مايو الجاري.

ونشرت إلهام شاهين صور لها من المؤتمر الصحفي على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلة:  المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه .. بالمجلس الأعلى للثقافة .. إفتتاح المهرجان 16 مايو بالأوبرا .. و أتشرف جدا أن أكون الرئيسه الشرفيه لهذه الدورة.
 

 

هل يقدم صابر الرباعي أغنية مهرجانات فى الصيف؟ الفنان يجيب

تحدث الفنان صابر الرباعي عن خطة الفنية القادمة بتقديمه مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف القادم.

وعن حقيقة تقديمه أغنية مهرجانات بعد نجاح هذا النوع من الأغاني خلال الفترة الأخيرة أكد صابر الرباعي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يفكر فى تقديم هذه النوعية من الأغاني.
 

 

تامر كروان يقدم الموسيقي التصويرية لمسلسل 220 يوم لكريم فهمي

 

أعرب المؤلف الموسيقي تامر كروان عن سعادته بتقديم الموسيقي التصويرية لمسلسل “إلا الطلاق” بطولة الفنان إياد نصار.

وقال تامر فى تصريح لصدى البلد أنه بدأ التحضير للموسيقي التصويرية الخاص بالمسلسل من٫ عدة أشهر وقبل بداية تصويره من الأساس حيث قرأ السيناريو كاملا ووضع موسيقي تتماشى مع الأحداث الدرامية الخاصة به.
 

تعرف على إيرادات فيلم السرب فى السينما أمس

 

لايزال يحقق فيلم السرب الكثير من الإيرادات ويحتل المركز الأول وسط الأفلام المعروضة حاليا فى السينما.

 

وحقق فيلم السرب فى السينمات أمس إيرادات بلغت مليون و600 ألف جنيه ليحتل بهذا الرقم الصدارة وسط أفلام الموسم.
 

صابر الرباعي يكشف حقيقة دخوله مجال التمثيل وتقديم مسلسل 30 حلقة

 

كشف المطرب صابر الرباعي حقيقة دخوله مجال التمثيل، وتقديم اول مسلسل مكون من 30 حلقة. وقال صابر الرباعي فى تصريحات لـ صدي البلد أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة بالفعل فى التفكير لخوض التجربة في التمثيل ولكن لم يستقر حتى الآن عن عمل بعينه.

يسرا اللوزي صابر الرباعي فيلم السرب

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