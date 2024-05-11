11 لاعبا.. غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري الممتاز

يتعين على الجهاز الفني للنادي الأهلي التعامل مع غياب 11 لاعبًا خلال مواجهة اليوم، السبت، أمام بلدية المحلة.

ويستضيف الأهلي بلدية المحلة في مباراة مهمة في إطار الجولة الـ22 من دوري NILE، وسيواجه تحديات كبيرة بسبب غياب العديد من اللاعبين، بينهم محمد الشناوي وأليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية، وكذلك الرباعي الذين يعانون من الإصابة: أحمد عبد القادر وعمرو السولية وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.

وسيغيب محمد عبد المنعم بسبب الإيقاف، بينما تم استبعاد وسام أبو علي للإراحة، واستبعد مارسيل كولر خالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس لأسباب فنية.