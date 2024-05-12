محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 70% من أعمال مئذنة مسجد أبو غنام الأثري

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار أعمال إنشاء مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، مشيراً إلي أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 70%، وذلك منذ بدء أعمال إحلال وتجديد المئذنة في شهر فبراير الماضي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من مباني المئذنة كاملة، وتأسيس الكهرباء، ويتم حالياً إنشاء المقرنصات، مع استكمال العمل في الشرفات الخشبية، مشيراً إلى أنّه جارٍ استكمال المحارة والدهارة الداخلية والخارجية، والانتهاء من تشطيبات الكهرباء الداخلية، وتركيب أجزاء المئذنة بعد صيانته بالكامل.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع، وتسريع وتيرة العمل، لافتتاح مسجد أبو غنام أمام أهالي مركز ومدينة بيلا والزوار من شتى أنحاء الجمهورية في أقرب وقت ممكن، لافتاً الي البدء في أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، وذلك بعدما تم الانتهاء من إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 متر في شهر فبراير الماضي، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يتم حالياً العمل على تحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبو غنام، لإحداث نقلة نوعية حقيقية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، وذلك بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بديوان عام محافظة كفر الشيخ.