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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أنغام ولا شيرين" مين هي صوت مصر.. صابر الرباعي يجيب

صابر الرباعي
صابر الرباعي

أكد الفنان صابر الرباعي أنه يحترم جميع الأصوات التونسية التى تمثل بلده خارج تونس، مشيرا أن جميعها أغاني لها قيمتها وجمهورها ويعتبر أى صوت منهم هو صوت تونس.

وعن رأيه فيمن تستحق لقب صوت مصر بين أنغام وشيرين وأمال ماهر أكد صابر الرباعي فى تصريح خاص لصدى البلد أن أصوات الفنانات الثلاثة من أفضل الأصوات الموجودة على الساحة ومن الصعب تحديد من هي صوت مصر.

وتابع: كل ما استطيع قوله أن صوت مصر هو كل صوت يمثل مصر ويشرفه سواء داخل الحدود المصرية او خارجها.

صابر الرباعي يتحدث عن تقديمه أغاني مهرجانات

 

وتحدث الفنان صابر الرباعي عن خطة الفنية القادمة بتقديمه مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف القادم.

وعن حقيقة تقديمه أغنية مهرجانات بعد نجاح هذا النوع من الأغاني خلال الفترة الأخيرة أكد صابر الرباعي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يفكر فى تقديم هذه النوعية من الأغاني.

وتابع الرباعي أنه يحترم كل ألوان المزيكا وكل لون له جمهوره الخاص به لكنه بعيد تماما عن هذه النوعية من الأغاني وعندما فكر فى تقديم أغنية شعبي طرح أغنيته الأخيرة “الباشا”

 

وأضاف الرباعي أن أغنيته الجديد “الباشا” قريبة جدا للجمهور المصري بسبب مصطلحاتها ومفرداتها الشعبية فى التعبير عن الحب متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.

 طرح المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى. 



 الأغنية من كلمات  الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

الفنان صابر الرباعي لقب صوت مصر صوت مصر أنغام شيرين آمال ماهر

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