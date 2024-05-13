محمد عبد العزيز: إسرائيل تنتهك كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اسرائيل تنتهك كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية، موضحا انه لا يوجد أي معيار من معايير حقوق الانسان الا انتهكها الجانب الاسرائيلي، فهو ترتكب حرب ابادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، ان هناك ارادة داخل الحكومة الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية تبدأ من غزة، وتنتقل للضفة الغربية، ولكن أحبط هذا المخطط الجانب المصري.

واكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الدولة المصرية، التهجير القسرى، وعدم قبولها تصفية القضية الفلسطينية، بل دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا الشعب.