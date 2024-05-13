بهاء الدين: مصر ليست بحاجة إلى إقرار إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق إن مصر ليست بحاجة إلي إقرار إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين وانما بحاجة إلي إلغاء التناقضات بين النظم الضريبية المطبقة.



وقال إنه مع الاقتراب من مرور ثلاث سنوات علي إصدار وثيقة ملكية الدولة والتي كان يركز ثلثها علي تخارج الدولة من بعض القطاعات وثلثيها يركز علي وضع مناخ تنافسي هناك فرصة لمراجعتها في ضوء المتغيرات التي حدثت مؤخرا علي مستوي العالم.



وأضاف بهاء الدين إن مصر بها انماط متعددة من المناطق الصناعية منها المناطق الصناعية الخاصة، والمناطق الصناعية في الصعيد لكن نحتاج الان الي جيل جديد من المناطق الصناعية ، يقوم القطاع الخاص بترفيقه ويكون بها جيل جديد من الخدمات قائلا مطلوب تصور جديد لجيل جديد من المناطق الصناعية.