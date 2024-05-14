Apple تجني 50 مليار دولار في يوم واحد والفضل لـOpenAI

ارتفع سهم شركة أبل Apple التكنولوجية العملاقة بنسبة 1.8% ليغلق حول أعلى مستوياته في 3 أشهر، لتضيف الشركة 50 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

ويعود الفضل في هذه المكاسب إلى تقرير كشف أن Apple أبرمت اتفاقاً مع OpenAI، صانع ChatGPT، لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على iPhone.

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن عملاقة التكنولوجيا أبل Apple و OpenAI على وشك إبرام صفقة تسمح لشركة AI الناشئة باستخدام الميزات في التحديث الرئيسي التالي لجهاز آيفون.



ووفق تقارير متداولة ستسمح الصفقة لشركة Apple باستخدام ميزات ChaGTP في نظام التشغيل iOS 18، وهو التحديث الرئيسي التالي لهواتف iPhone.

وأفاد التقرير أيضاً أن شركة Apple أجرت مناقشات "مستمرة" مع غوغل لترخيص برنامج Chatbot الخاص بالشركة Gemini.

يأتي هذا التقرير قبل شهر تقريباً من عقد صانعة آيفون لمؤتمر المطورين العالمي WWDC، وهو المؤتمر السنوي الذي يعقد في Apple Park، وفي هذا المؤتمر، عادةً ما تكشف الشركة وتعرض تحديثات البرامج الرئيسية القادمة لأجهزة iPhone و iPad و Mac، وبطبيعة الحال، أعلن الحدث أيضاً عن بعض الأجهزة الجديدة في السنوات الأخيرة.



على الرغم من أن شركة Apple لم تحدد ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون في الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC ، فمن المرجح أن تستخدم الشركة هذا الحدث للكشف عن الكيفية التي تنوي بها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI في منتجاتها.