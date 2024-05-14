تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

تعافى سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول.



وسجل الذهب الفوري ارتفع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2345 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2336 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2345 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال جلسة الأمس بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية الهامة يوم أمس، ويرجع هذا التراجع إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث ترغب الأسواق في الاستعداد لتقبل بيانات التضخم الهامة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.

وشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 حالة من الإستقرار عند مستوى 3100 جنيه للجرام.

رغم محاولة السعر الارتفاع والابتعاد عن هذا المستوى ولكنه يظل في حاجة إلى زخم إيجابي للوصول إلى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام وقد يحصل على هذا الزخم من تحركات أونصة الذهب العالمي.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا 2352 دولارًا للأوقية.

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأحد 14\5\2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2661 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3100 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.840 جنيها.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.