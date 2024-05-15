عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين أحمد نصر عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الدكتور أحمد نصر
الدكتور أحمد نصر

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 926 لسنة 2024، بتعيين الدكتور أحمد محمد نصر، عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، للعام الدراسي 2023/ 2024م.

 

جاء تعيين الدكتور أحمد نصر، عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، خلفًا للأستاذ الدكتور ماهر سكران، الذي وافته المنية في شهر أبريل الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد نصر، كان يشغل وظيفة أستاذ بقسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.

صورة القرار
التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد نصر محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 محاضر مخالفات تموينية ببلطيم

توريد 181 ألفًا و149 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ببلطيم

إنهاء حياة ستيني وإصابة 8 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ تناقش تدريب مديري المدارس الثانوية على الإدارة

في التصنيف الدولي CWUR .. جامعة كفر الشيخ تتقدم 132 مركزاً عالمياً

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على المستشفى العام | صور

ترشيحاتنا

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎

ترامب يقبل دعوة بايدن: مستعد لمناظرة أسوأ مُناظر قابلته في حياتي

بايدن: ترامب خسر أمامي في مناظرتين ولم يظهر من وقتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-