تعيين أحمد نصر عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 926 لسنة 2024، بتعيين الدكتور أحمد محمد نصر، عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، للعام الدراسي 2023/ 2024م.

جاء تعيين الدكتور أحمد نصر، عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، خلفًا للأستاذ الدكتور ماهر سكران، الذي وافته المنية في شهر أبريل الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد نصر، كان يشغل وظيفة أستاذ بقسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.