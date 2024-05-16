وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الـ 33

وصل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، أن الأمير محمد بن سلمان غادر الممكلة السعودية متوجها إلى العاصمة البحرينية لترؤس وفد المملكة للمشاركة في القمة العربية الـ 33.

وتعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية 33 بحضور القادة والزعماء العرب، وهى أول قمة عربية تستضيفها مملكة البحرين في تاريخها، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ويناقش القادة العرب خلال أعمال القمة التي تعقد في قصر الصخير، جدول أعمال القمة والذي يشمل العديد من الموضوعات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ويتصدرها بنود القضية الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود العربية لوقف الحرب وإطلاق النار.