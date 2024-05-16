وصول أمير قطر إلى العاصمة البحرينية للمشاركة في القمة العربية الـ 33

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الخميس، إلى مملكة البحرين، حيث سيترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الصخير، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في الاستقبال أيضا عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فيتكون الوفد المراقف لـ أمير قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، ووفد رسمي.

وتعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية 33 بحضور القادة والزعماء العرب، وهى أول قمة عربية تستضيفها مملكة البحرين في تاريخها، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.