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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غزة والسودان الأبرز.. ملفات هامة على طاولة القمة العربية في البحرين|فيديو

صدى البلد

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملفات هامة على طاولة القمة العربية الـ 33 في البحرين». 


تنقش القمة العربية عدد من الملفات الهامة تتعلق بالنزاعات الداخلية التي أصابت بعض الدول العربية وتكاد أن تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون العربية. 


وتعتبر حماية المؤسسات الوطنية ضرورة لا بديل عنها لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تعاني كثيرا بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، وكذلك حماية مقدرات الدول وأن يكون هناك دور أكثر فاعلية للجامعة العربية للتصدي لهذه الممارسات بما يتوافق مع القانون والمواثيق الدولية. 


الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تحدث عن الأزمات الأخرى بالمنطقة العربية التي تبقى معالجتها ذات أهمية كبيرة رغم هيمنة الأوضاع في غزة على الاجتماعات، وحيث فرضت نفسها على أجندة القمة بواقع إلحاحها وتأثيراتها على الأمن القومي العربي، ومنها الوضع الخطير في السودان، كونه يمثل الأزمة الإنسانية الأخطر في العالم، إذ نزح أكثر من 10 ملايين شخص خارج البلاد في الشهور الماضية، بينما يعاني 25 ملايين آخرين من حالة من عدم الأمن الغذائي وهو ما يثير مخاوف جراء حدوث مجاعة في وقت قصير. 

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