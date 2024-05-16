توافد القادة على مقر إنعقاد القمة العربية فى دورتها العادية ال33.. فيديو

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” لقطات عن توافد القادة على مقر إنعقاد القمة العربية فى دورتها العادية ال33.

وستنطلق القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في عاصمة البحرين المنامة والتى تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أن القمة العربية تنعقد في وقت صعب، حيث تظل القضية الفلسطينية جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى، ويتطلع القادة العرب إلى وقف الحرب فورا على قطاع غزة وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين.

وتوافد عدداً من الرؤساء وقادة دول العالم ، على العاصمة البحرينية المنامة ، وعلى رأس القائمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.