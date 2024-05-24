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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

صدى البلد

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين.

واعترفت أسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية الأربعاء الماضي، متحدية الاعتراضات القوية من كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في المشهد السياسي في أوروبا، التي كانت تقليديا مؤيدا قويا لإسرائيل.

وفقا لنيويورك تايمز، استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بحفاوة بالغة في البرلمان بعد إعلان اعتراف إسبانيا بفلسطين كدولة، مما يشير إلى موقف جريء ينحاز إلى أيرلندا والنرويج.

وتعرض هذا الاعتراف لانتقادات حادة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي استدعى سفراء هذه الدول لتوبيخه بشدة. واتهم كاتس الدول الأوروبية بمكافأة "إرهابيي حماس" بقرارها.

يأتي اعتراف هذه الدول الأوروبية الثلاث وسط دعم متزايد داخل الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت مؤخرا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلا عن قادة حماس.

وفي حين لا تزال إسرائيل تحتفظ بحلفاء أقوياء داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وجمهورية التشيك، فإن الانقسام المتزايد يشير إلى تحول في مركز الثقل السياسي الأوروبي بعيدا عن حكومة نتنياهو.

وشدد إيتان فولد، المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أن حملة القيادة الفلسطينية من أجل الاعتراف الدولي بالدولة تستدعي ردا من إسرائيل. وينظر إلى قرار سموتريتش بحجب عائدات الضرائب التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على أنه إجراء انتقامي، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية.

وسلط رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى الضوء على الأزمة المالية الحادة التي تفاقمت بسبب احتجاز الأموال، محذرا من "لحظة خطيرة للغاية" بالنسبة للأراضي الفلسطينية. وتشكل الضغوط الاقتصادية، مقترنة بالعمليات العسكرية المستمرة، تحدياً كبيراً لقدرة القيادة الفلسطينية على الحكم بفعالية.

لقد كان موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل تقليدياً موقف دعم، مع شراكات مهمة في التجارة والعلوم. ومع ذلك، فإن تطور الحرب وتدهور الوضع الإنساني في غزة أدى إلى تحول في التصور. تضاءل التعاطف الأولي تجاه إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة. وينظر العديد من الأوروبيين الآن إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 35 ألف شخص في غزة، باعتبارها مفرطة.

وأصبح الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي واضحا، حيث زادت دول مثل بلجيكا من انتقاداتها لطريقة تعامل إسرائيل مع الصراع. وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب على ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة، مما يعكس المشاعر المتزايدة بين العديد من الدول الأوروبية.

وعلى الرغم من اعتراف أسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية، فقد حافظ اللاعبون الرئيسيون مثل ألمانيا على دعمهم لإسرائيل، وإن كان ذلك مع تزايد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار. إن التزام ألمانيا التاريخي الفريد تجاه إسرائيل يزيد من تعقيد موقفها، ولكن حتى برلين بدأت تنتقد سلوك إسرائيل في الحرب علناً.

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