19 طربة حشيش.. المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ص.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير و المستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1188 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ، أنه بناء علي معلومات مفادها قيام المتهم " م.ص س" عاطل بمزاولة نشاط في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل سيارة توناية بمنطقة الكيلو 21 وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 19 طربة حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.