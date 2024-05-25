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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركات السياحة: 41 ألف عدد الحجاج هذا العام .. والأسعار تصل مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن سعر الحج السياحي يبدأ من 230 ألف جنيه، موضحًا أن هناك بعض الخدمات التي تقدم لعدد من الأفراد ويكون عددهم محدود ومن أصحاب القدرات المالية المرتفعة ويصل سعر الحج في هذا البرنامج لمليون جنيه ولا يتعدى عدد الحجاج في هذا الـ300 حاج وليس كما يتداول البعض بأن عددهم يتخطى الـ800 حاج.

ونوه باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن كل الخدمات التي تقدم للحج تقدم بالنقد الأجنبي، والزيادة خلال عام واحد طبيعي جدًا، متابعًا: "عدد الحجاج لم يصل  لـ 41 ألف حاج بمعدل 50% من الطاقة القصوى المخصصة لمصر، والطاقة الكامل لمصر يصل لـ80 ألف حاج".

وشدد على أن الإقبال كبير جدًا من قبل الحجاج هذا الموسم، موضحًا أنه لا يسمح في التواجد بمكة المكرمة خلال فترة الحج، منوهًا بأن بعض الأشخاص يتحايلون على القانون بالتواجد في السعودية بتأشيرة ليست خاصة بموسم الحج، والسعودية تفرض العديد من الاشتراطات لضبط الأمور قبل بدء موسم الحج.

الإعلامية كريمة عوض الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة النقد الأجنبي برنامج حديث القاهرة سعر الحج السياحي

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