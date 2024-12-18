رسميا.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-12-2024، خلال مستهل التعاملات شهدت هدوء في جميع البنوك العاملة في مصر.



كان سعر صرف الدولار في البنوك تحركت بنحو 18 قرشًا خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

تراوح سعر الصرف بين 50.83 جنيه و50.99 جنيه وذلك لسعر البيع ويقل 10 قروش في الشراء.



كما شهدت أسعار الدولار تحركات عديدة على مدار الأسبوع الجاري.

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيؤثر على سعر الدولار وهناك توقعات بارتفاعه عالميًا.

أكد مصطفى بدرة في تصريحات له، أن زيادة القدرات الإنتاجية تساعد مصر على الوقوف أمام سعر صرف الدولار وهذا ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

أشار “بدرة” إلى أن سعر الدولار يرتفع عالميًا أمام كل العُملات وليس أمام الجنيه المصري فقط، مؤكدًا أن سعر الدولار سيتحرك من الصعود إلى الهبوط ولن تكون هناك سوق سوداء فى مصر.

ويُقدّم موقع “صدى البلد”، أسعار الدولار اليوم الاربعاء، في مستهل التعاملات، على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل أعلى سعر للدولار 50.90 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، وذلك في مصرف أبو ظبي الاسلامي".

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في التنمية الصناعية 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في الاهلي الكويتي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن



وفي بنك نكست سجل سعر الدولار 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي سجل 50.73 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدولار في الإسكندرية وصل إلى 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية وصل إلى 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه الآن

سعر صرف الدولار كان في بنك أبوظبي التجاري 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سعر الدولار مقابل الجنيه 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع"