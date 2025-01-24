رئيس جامعة المنصورة يشارك بجلسة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي انعقد الخميس ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

ووجه الدكتور أيمن عاشور فى بيان صادر برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لتجديد الثقة في سيادته وتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية متمنين له تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة خلال الفترة القادمة.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/2025.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير أهمية تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي: جامعة بني سويف وجامعة كفر الشيخ وجامعة مطروح وجامعة العريش وجامعة الغردقة.

وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، ومنها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وإطلاق القوافل الطبية وجمع التبرعات وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة، وإطلاق حملات للتبرع بالدم، ودعم مرافقي الحالات المُصابة، وإطلاق مبادرات لدعم الطلاب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير أطباء على المنفذ الحدودي للمساهمة في علاج المصابين.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، وتضمن العرض كذلك مناقشة الملامح النهائية لإستراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول أهداف ورؤى وإستراتيجيات التحالف لتحقيق تكامل وتكوين قاعدة بيانات للمتطوعين ومساعدتهم وتشجيعهم على التطوع وإنشاء مظلة فعالة لجميع كيانات الخدمة المجتمعية.

كما استعرض حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مشروع منصة "إنسان" التفاعلية للتطوع، والتي تُعد أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصر للعمل التطوعي، لتوفير بيئة تفاعلية فعالة لربط المتطوعين بمختلف الفرص والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية، ودور الشباب الجامعي في دعم العمل التطوعي، وأهمية استمرار استغلال طاقاتهم في دعم العمل التطوعي ومساندة جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد شهد الاجتماع الاستماع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلى للجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضع الآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وقدم الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود.

كما استمع المجلس إلى عرض حول المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، وتهدف المنصة إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم.