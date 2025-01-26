هل آلاء عبد العزيز مسحورة .. أزهري يكشف الحقيقة بالدليل

فسر الشيخ أشرف عبدالجواد من علماء الأزهر الشريف، الحالة التي تمر بها المذيعة آلاء عبد العزيز، بعد خلعها الحجاب وهل هي ممسوسة بالجن أم مريضة.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إن ما تفعله المذيعة آلاء عبد العزيز، والظهور عبر السوشيال ميديا بهذه الطريقة، ليس له أي علاقة بالمس أو السحر.

وكشف مفاجأة قائلا:" أن الشخص الذي يمسه جن ويحضر عليه يغيب عن الوعي، ولا يتذكر ما يقوله في أثناء الحديث بالشخصية الثانية لكن آلاء تتذكر ما تقوله بالشخصية الأولى والثانية".

وأضاف الشيخ أشرف عبدالجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تفعله المذيعة مجرد تريند، وشهرة فقط، وأنها وصلت لما تريده خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكانت قد أثارت مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز الجدل بتحولها المفاجئ بعد خلعها للحجاب وادعائها أنها مصابة بمرض نفسي خلال الأيام الماضية.

وظهرت آلاء عبد العزيز في فيديو عبر حسابها بموقع Facebook وهي في حالة انهيار تام كاشفة أنها تعرضت لمرض نفسي أدى لتغيرات جذرية في حياتها، وقالت: "أنتم عارفين أنا مين وعارفين بوست مرضي، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي، عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي".

وفجأة تحول صوتها ونظرتها من المنكسرة للجريئة، وقالت: "أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

وكانت آلاء نشرت صورة لها بالحجاب وأخرى من دون مع صورتين للنجمة الراحلة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان"، وعلقت كاتبة: "جماعه أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد، أنا مريضة حاليا عندي حالة انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس، دي مش أنا، دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللى بتكلمكم، التانية دي مش أنا، أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني، ده الدكتور بتاعي شادي محمد شرف، تشخيص.. حالتي عنده .. محدش ينتقدني، بتحبوني ساعدوني".