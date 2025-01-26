أحمد موسى: واثق في موقف الرئيس السيسي ومؤسساتنا في الحفاظ على أرض مصر|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حذر من تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "واثق في موقف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة في الحفاظ على أرض مصر".

وأكد أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وهو التأكيد على رفض تصفية القضية نهائيا، موضحا أن مصر والأردن رفضتا مبدأ تهجير الفلسطينيين والرئيس السيسي أكد على خطورة الفكرة.

وتابع "ندافع عن أرض مصر ولن نترك سيناء أو نفرط في حبة رمل واحدة منها"، مشيرا إلى أن "مصر مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية المصرية من معبر رفح إلى قطاع غزة".

