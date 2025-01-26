أحمد موسى: مصر لم ولن تترك أرض سيناء لأحد.. ولن نقبل أي ضغوط |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم ولن تترك أرض سيناء لأي أحد ولن نقبل أي ضغوط أو ابتزاز.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "يجب إعمار غزة في وجود الشعب الفلسطيني على أرضه".

وأشار إلى أن "مصر دولة تدعو للسلام، وتدافع عن أرضها بقوة إذا تطلب الأمر"، قائلا "مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وهو التأكيد على رفض تصفية القضية نهائيا".

وأوضح أن مصر أكبر دولة وأقوى جيش في المنطقة، وتحترم معاهدة السلام، مؤكدا "لا أحد يستطيع إجبار مصر على اتخاذ أي قرار تحت أي ضغوط".