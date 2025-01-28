المنافس الأقوى لشات جي بي تي.. كل ما لا تعرفه عن تطبيق DeepSeek



بدأت الضجة حول تطبيق DeepSeek تكتسب زخمًا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أصدرت الشركة الناشئة R1، وهو نموذجها المنطقي الذي ينافس نموذج o1 من OpenAI.

وقد ارتفع الطلب على تلك التطبيق بسرعة إلى قمة متاجر التطبيقات وقوائم المتصدرين في الصناعة ، حيث أشاد المستخدمون بأدائه وقدراته المنطقية ليتفوق على النماذج المنافسة الأميركية، خصوصاً «تشات جي بي تي»، حيث يعمل بتكلفة لا تتعدى 3 في المائة من تكلفة تشغيل بعض نماذج اللغة التي يتدرب عليها الذكاء الاصطناعي من بعض الشركات الأميركية. ولكن ما هذا التطبيق؟ وما الذي يقوم بتقديمه ومن طوره؟

تطبيق DeepSeek

ومثل غيره من برامج الدردشة الصينية، فإن تطبيق DeepSeek لديه بعض الحدود عندما يُقوم بالسؤال عن بعض المواضيع فعند سؤاله عن بعض سياسات الزعيم الصيني شي جين بينج، على سبيل المثال، يُقال إن تطبيق DeepSeek يوجه المستخدم بعيدًا عن خطوط مماثلة من الاستجواب.

و تأسست شركة DeepSeek في عام 2023 على يد ليانج وينفينج، المؤسس المشارك لشركة High-Flyer، وهي صندوق تحوط كمي يركز على الذكاء الاصطناعي وبحسب ما ورد، نشأت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة من وحدة أبحاث الذكاء الاصطناعي التابعة لصندوق التحوط في أبريل 2023 للتركيز على نماذج اللغة الكبيرة والوصول إلى الذكاء العام الاصطناعي، أو AGI وهو فرع من الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الفكر البشري في مجموعة واسعة من المهام، والتي تقول OpenAI ومنافسوها إنهم يسعون جاهدين لتحقيقها.

على الجانب الآخر لا تزال شركة DeepSeek مملوكة بالكامل لشركة High-Flyer وممولة منها، وفقًا للمحللين في Jefferies وعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة بتقييد صادرات الرقائق إلى الصين ثلاث مرات في ثلاث سنوات فقد تختلف التقديرات حول مقدار تكلفة R1 من DeepSeek بالضبط، أو عدد وحدات معالجة الرسومات التي تم إدخالها فيها.

وقدر محللو Jefferies أن الإصدار الأخير كانت تكلفة التدريب 5.6 مليون دولار أمريكي فقط ويعد هذا أقل من 10٪ من تكلفة Meta لاما ولكن بعيدا عن الأرقام المحددة، تتفق التقارير على أن التطبيق تم تطويره بتكلفة أقل بكثير مقارنة بتكلفة النماذج المنافسة من قبل OpenAI وAnthropic و Google واخرين.

ونتيجة لهذا، أصبح قطاع الذكاء الاصطناعي غارقاً في الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان العدد المتزايد من جولات التمويل الفلكية والتقييمات التي تصل إلى مليارات الدولارات ضرورياً ــ وما إذا كانت فقاعة على وشك الانفجار