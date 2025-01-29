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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس كينيا: يجب وضع خطة شاملة للتعامل مع الإرهاب والصراعات في أفريقيا

الرئيس الكيني ويليام روتو
الرئيس الكيني ويليام روتو
محمود محسن
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أكد الرئيس الكيني ويليام روتو، أنه أكد لـ الرئيس السيسي على ضرورة  ترشيح كينيا لرئاسة إحدى اللجان بالاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه سنستمر في العمل معا لتوفير الدعم كما اننا ناقشنا الإصلاحات التي يجب أن تحدث في الاتحاد الافريقي.

وقال “روتو”، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع الرئيس السسي، إن قارتنا أصبحت مسرحًا للإرهاب والصراعات، مؤكدا أنه إذا لم يكن لدينا خطة شاملة وواضحة للتعامل مع الإرهاب والصراعات ستستمر قارتنا في المعاناة.

وتابع الرئيس الكيني، أنه لو استمر الإرهاب فستتأخر كل الخطوات التي اتخذناها في مجال التنمية والاستثمار والتجار ولن نتمكن من تحقيق أي تقدم لأفريقيا.

الرئيس السيسي كينيا الرئيس الكيني ويليام روتو الإتحاد الأفريقي

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