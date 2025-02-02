ننشر أسماء مصابي انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، بالقرب من مركز ومدينة القصاصين، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مركز و مدينة القصاصين بكوبرى البغادة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذى وقع اليوم الأحد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بكوبرى البغادة بمركز ومدينة القصاصين عن إصابة كل من أنور محمد سيد احمد ٧٠ سنة مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و اسامه محمد الفرماوي ٤٨ سنة مصاب اشتباه كسر بالترقوه، و محمد محمود محمد ٢٥ سنة مصاب باشتباه كسر بالترقوه، و عماد أنور محمد السيد ٤٣ سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

بالإضافة إلى إصابة ابراهيم عبد الهادي ابراهيم ٦٠سنة مصاب بكدمه بالحوض، و محمد رويحل حسين سلامه ٣٧ سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و أشرف مصطفي سيد احمد ٥٢ سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف الايسر، و ياسمين مصطفي علي محمد ٣٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالساق، و اسامة إبراهيم موسي ٤٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم